Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Instagram видео ко Дню Героев Отечества — еще один выпуск «Истории для всех» с юным ведущим Исламом.

«В этот день отдается дань памяти нашим героическим предкам, чествуются ныне живущие Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры ордена Святого Георгия и ордена Славы. Символом праздника является черно-оранжевая Георгиевская ленточка, которую мы все с гордостью носим», — рассказал молодой ведущий.

Он отметил, что в современной истории России эта памятная дата появилась в 2007 году, но ее корни уходят вглубь богатой истории страны. Так, в 1769 году Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия Победоносца за особую доблесть и отвагу в бою. Вплоть до 1917 года эта дата в России отмечалась как День георгиевских кавалеров.

Ислам также рассказал, что многие видели похожую награду у своих бабушек и дедушек — это орден Славы, учрежденный в 1943 году. За подвиги в Великой Отечественной войне было вручено более миллиона таких орденов разных степеней.