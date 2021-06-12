Минниханов опубликовал в Instagram видеоролик об истории празднования Дня России

Президент Татарстана Рустам Минниханов по случаю Дня России опубликовал у себя в Instagram видеоролик с небольшой историей праздника.

«С праздником! Бәйрәм белән, кадерле ватандашлар!» — написал под публикацией руководитель республики.

Молодой ведущий Ислам отметил, что День России — самый молодой праздник страны, берущий свое начало в 1990 году. С 1992-го жители страны отмечают его ежегодно 12 июня, хотя свое нынешнее название памятная дата обрела лишь в 2002 году.

«Этот праздник — хороший повод, чтобы вспомнить и в очередной раз порадоваться тому, в какой большой и удивительной стране мы живем. Ведь только в России можно на протяжении целой недели ехать из одной стороны в другой, пересекая при этом 11 часовых поясов. Или не сходя с места быть одной ногой в Европе, а другой — в Азии, а также, не выезжая из России, можно приобщиться к культуре почти 200 народов мира, которые проживают здесь», — рассказал мальчик.

Он также поделился, что в этот день любит гулять с семьей по Казани и смотреть праздничный салют.