Минниханов опубликовал тизер на клип ко дню рождения Пушкина

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале тизер на клип к дню рождения Александра Пушкина. Новый романс на стихотворение поэта записали в Татарстане ко дню рождения поэта.

«С днем рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина! С Днем русского языка!», - написал руководитель республики в посте.

Напомним, сегодня исполняется 225 лет со дня рождения Пушкина. При его жизни было создано около восьмидесяти романсов. Музыку на стихи поэта писали Глинка, Рахманинов, Алябьев, Даргомыжский. В XX веке самый популярный романс был написан композитором Шапориным в далеком 1932 году.

Отдавая дань таланту поэта, в Татарстане записали новую песню на его стих «Признание». Как рассказали создатели клипа, музыку к романсу написал композитор, заслуженный деятель искусств РТ Эльмир Низамов. Романс исполнили Серебряный голос России Эльмира Калимуллина и Стипендиат Раиса Татарстана, лауреат всероссийских и международных конкурсов Игнат Изотов. Продюсер: Роман Королев, руководитель студии видеопродакшн Kingof Media. Полная версия клипа уже доступна.