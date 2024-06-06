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Минниханов опубликовал тизер на клип ко дню рождения Пушкина
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале тизер на клип к дню рождения Александра Пушкина. Новый романс на стихотворение поэта записали в Татарстане ко дню рождения поэта.
«С днем рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина! С Днем русского языка!», - написал руководитель республики в посте.
Напомним, сегодня исполняется 225 лет со дня рождения Пушкина. При его жизни было создано около восьмидесяти романсов. Музыку на стихи поэта писали Глинка, Рахманинов, Алябьев, Даргомыжский. В XX веке самый популярный романс был написан композитором Шапориным в далеком 1932 году.
Отдавая дань таланту поэта, в Татарстане записали новую песню на его стих «Признание». Как рассказали создатели клипа, музыку к романсу написал композитор, заслуженный деятель искусств РТ Эльмир Низамов. Романс исполнили Серебряный голос России Эльмира Калимуллина и Стипендиат Раиса Татарстана, лауреат всероссийских и международных конкурсов Игнат Изотов. Продюсер: Роман Королев, руководитель студии видеопродакшн Kingof Media. Полная версия клипа уже доступна.
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