Минниханов опубликовал ролик, посвященный празднику Маулид

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех мусульман с праздником Маулид. Поздравление сопровождается роликом, посвященным празднику.

«Мәүлид мөбәрәк булсын!» — отметил он в своем телеграм-канале.

Маулид, или Мавлид, — празднование дня рождения пророка Мухаммеда. Проводится 12-го числа третьего месяца мусульманского лунного календаря. В дни, когда отмечается Маулид, принято выражать радость по поводу прихода пророка в этот мир и возносить за это благодарность Всевышнему, обращаться к Аллаху с мольбами, раздавать милостыню бедным и вести благочестивые разговоры друг с другом.

Видео: телеграм-канал Президента Татарстана Рустама Минниханова