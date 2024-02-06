Минниханов опубликовал ролик об итогах нацпроекта «Экология» и буднях экологов

Фото: «Татар-информ»

В Татарстане с начала реализации нацпроекта «Экология» было проведено 30 мероприятий, в том числе строительство очистных сооружений в Челнах, рекультивация свалки в селе Прости и Мензелинске и пр. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Раис РТ Рустам Минниханов.

«С 2019 года в республике в рамках национального проекта „Экология“ было реализовано 30 мероприятий на 17,6 млрд рублей», — написал он.

Раис Татарстана опубликовал короткое видео, рассказывающее о проведенной в республике работе, и представил героя ролика — государственного инспектора РТ в области охраны окружающей среды Ильдара Усманова, который работает в этой области уже более 25 лет.

На кадрах можно увидеть, как проходят рабочие будни специалистов — они оперативно реагируют на жалобы татарстанцев и выезжают на место для решения проблемы.

Ильдар Усманов отметил, что государство уделяет большое внимание природоохранным вопросам. Кроме того, сегодня благодаря этим шагам повышается экологическая культура населения.

«Действительно, все вовлечены в экологические проблемы и про них везде говорят. Это для будущего поколения, конечно, большой плюс», — резюмировал специалист.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».