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Минниханов опубликовал ролик о машинисте казанского метро, у которого 9 детей
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео, посвященное машинисту казанского метро Руслану Мамину. Ролик появился в телеграм-канале руководителя РТ.
«Ежедневно он перевозит тысячи казанцев и гостей столицы. Очень нужная, востребованная работа. А еще он заботливый отец девятерых детей!» — написал Минниханов.
Он поинтересовался у подписчиков, мечтали ли они в детстве работать машинистом и вдохновляет ли их пример сотрудника метрополитена из Казани.
На видео Руслан Мамин рассказал, чего боятся машинисты, что делать, если личные вещи упали на пути, как управлять электропоездом и как начать свой путь в этой профессии.
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