Минниханов опубликовал ролик о машинисте казанского метро, у которого 9 детей

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео, посвященное машинисту казанского метро Руслану Мамину. Ролик появился в телеграм-канале руководителя РТ.

«Ежедневно он перевозит тысячи казанцев и гостей столицы. Очень нужная, востребованная работа. А еще он заботливый отец девятерых детей!» — написал Минниханов.

Он поинтересовался у подписчиков, мечтали ли они в детстве работать машинистом и вдохновляет ли их пример сотрудника метрополитена из Казани.

На видео Руслан Мамин рассказал, чего боятся машинисты, что делать, если личные вещи упали на пути, как управлять электропоездом и как начать свой путь в этой профессии.

Напомним, что указом Президента России Владимира Путина 2024-й в стране объявлен Годом семьи.