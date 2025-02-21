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Общество 21 февраля 2025 09:01

Минниханов опубликовал поздравление с Международным днем родного языка

Минниханов опубликовал поздравление с Международным днем родного языка

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Международным днем родного языка. Поздравление татарстанский лидер опубликовал в своем телеграм-канале.

«Халыкара туган тел көне белән, дуслар! Поздравляю с Международным днем родного языка!», – написал Минниханов.

Раис республики также вспомнил татарскую пословицу «Туган телне кадерләгән халык кадерле булыр». В переводе на русский она звучит так: «Народ, который хранит свой язык, всегда будет в почете».

#Международный день родного языка #Рустам Минниханов
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