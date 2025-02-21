Минниханов опубликовал поздравление с Международным днем родного языка

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Международным днем родного языка. Поздравление татарстанский лидер опубликовал в своем телеграм-канале.

«Халыкара туган тел көне белән, дуслар! Поздравляю с Международным днем родного языка!», – написал Минниханов.

Раис республики также вспомнил татарскую пословицу «Туган телне кадерләгән халык кадерле булыр». В переводе на русский она звучит так: «Народ, который хранит свой язык, всегда будет в почете».