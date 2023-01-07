Минниханов опубликовал поздравительное видео с собором Казанской иконы Божией Матери

Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале поздравил православных жителей республики с Рождеством Христовым. Запись он сопроводил видеороликом с собором Казанской иконы Божией Матери.

«Поздравляю всех православных с Рождеством Христовым! Барлык православие динендәгеләрне Раштуа бәйрәме белән котлыйм!» – написал Президент РТ.

Напомним, накануне он обратился к верующим с поздравлениями, отметив, что Рождество Христово вдохновляет верующих на богоугодные дела и милосердные поступки.