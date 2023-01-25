Минниханов опубликовал необычное поздравление татарстанцев с Днем студента

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил учащихся вузов Татарстана с Днем студента. В своем телеграм-канале он опубликовал пост с обложками разных известных произведений русских и татарских авторов, названия которых по смыслу подходят тем или иным татарстанским вузам.

Так, к примеру, на обложке книги «Собачье сердце» Михаила Булгакова изображена Казанская государственная академия ветеринарной медицины им.Баумана. Фотографию КФУ Президент РТ разметил на обложке повести Максима Горького «Мои университеты» (напомним, великий русский классик мечтал учится именно в этом вузе). Казанский медуниверситет изображен на оболожке книги «Ак чәчәкләр» Абдурахмана Абсалямова.

«С Днем студенчества! С праздником! А как вы думаете, какое произведение представляет ваше учебное заведение?», – подписал Минниханов фотографии. Всего он опубликовал восемь обложек известных произведений с татарстанскими вузами.

Напомним, 25 января в России ежегоддно отмечается День российского студенчества, а также Татьянин день и именины всех Татьян. Название праздника произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 25 января (или 12 января по старому стилю).