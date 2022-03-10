Минниханов — олимпийцам: Вы — это импульс для развития зимних видов спорта в РТ

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу со спортсменами из РТ — призерами Олимпиады в Пекине и паралимпийцами. Он поблагодарил их за достигнутые успехи, а также рассказал о дальнейших планах по развитию и поддержке спорта в республике.

Руководитель РТ подчеркнул, что, несмотря на давление со стороны мирового сообщества, выступление в нейтральном статусе, российские спортсмены продемонстрировали высокое мастерство, целеустремленность и несгибаемую волю к победе. «Благодаря вам спортивная отрасль Татарстана получает новый импульс к развитию зимних видов спорта», — отметил он.

Рустам Минниханов также поблагодарил тренеров и родных спортсменов, поддержка и труд которых помогли татарстанцам добиться успехов на Олимпиаде.

«За вас болела вся страна! Ваши высокие результаты на мировой спортивной арене — мощный стимул для более чем 90 тысяч мальчишек и девчонок, занимающихся в спортшколах республики, для более интенсивных и упорных тренировок», — заметил Президент РТ.

Он также рассказал о планах по дальнейшему развитию спорта в республике, в том числе формированию резерва и вовлечению подрастающего поколения. Так, сейчас в Татарстане действуют более 11 тыс. спортобъектов, большая часть которых соответствует всем мировым стандартам. Созданная инфраструктура позволяет ежегодно организовывать в республике более 50 крупных спортивных мероприятий федерального и мирового масштаба. Работа по строительству таких объектов будет продолжена, заверил Рустам Минниханов.

«Несмотря на происходящие в последнее время события, мы намерены продолжить всестороннюю поддержку наших спортсменов, — подчеркнул он. — Отмена крупных международных стартов в стране и отстранение российских спортсменов от соревнований не должны стать поводом для упадка спортивной отрасли. Мы приложим максимально возможные усилия для сохранения уровня подготовки наших ребят».

Также Президент республики поддержал татарстанских паралимпийцев Рушана Миннегулова и Марту Зайнуллину, отметив несправедливость и необоснованность отстранения российской сборной от Паралимпиады.

«Вы заслуживаете самых высоких похвал. Несправедливое, абсолютно не обоснованное отстранение наших спортсменов от Паралимпийских игр в Пекине не должно сломать ваш боевой дух. Мы приложим все усилия, чтобы защитить вас и окажем необходимую помощь и поддержку», — сказал он.

Затем Президент Татарстана вручил спортсменам и их тренерам ряд государственных наград, пожелав им еще немало громких побед, которые войдут в историю спортивных достижений республики и страны.