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Минниханов оказался в лидерах среди глав регионов ПФО по количеству упоминаний в СМИ
В Приволжском Федеральном округе лидерами медиарейтинга по итогам августа 2024-го стали глава Башкортостана Радий Хабиров, Раис Татарстана Рустам Минниханов и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, сообщает пресс-служба медиалогии, чьи эксперты составили данный топ.
Отмечается, что при составлении рейтинга аналитики учитывали количество упоминаний главы региона в СМИ. Так, Минниханов в последний летний месяц упоминался в средствах массовой информации 10 644 раза и получил МедиаИндекс в 95 077,2. Хабирова упоминали 18 242 раза, а Федорищева – 9 950 раз.
Напомним, ранее Минниханов посетил с рабочим визитом Малайзию. Также руководитель республики и король Малайзии султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар обсудили перспективы развития сотрудничества. Помимо этого, Раис РТ встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, торжественно открыл Татарстанский нефтегазохимический форум, встретился с вице-премьером Беларуси Виктором Каранкевичем, министром нефти и окружающей среды Бахрейна Мохаммедом бен Мубараком бен Даиной и министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым. А еще Минниханов открыл восемь новых школ, в том числе построенных в рамках нацпроекта «Образование».
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