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Ру Тат
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Официальная хроника
22 ноября 2021  14:51

Минниханов: ОЭЗ «Алабуга» предоставляет резидентам современную инфраструктуру

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Минниханов: ОЭЗ «Алабуга» предоставляет резидентам современную инфраструктуру

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел очередное заседание Наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга». Мероприятие стало вторым в этом году (первое состоялось 5 апреля), сообщает пресс-служба руководителя республики. 

«„Алабуга“ — это партнер, который предоставляет резидентам современную инфраструктуру — как кадровую, так и социальную, строительную, промышленную», — сказал Рустам Минниханов.

Он напомнил, что сегодня на площадке особой экономической зоны в партнерстве с ГК «Росатом» открылся новый завод по производству пан-прекурсора (сырья для углеродной нити). 

Фото: пресс-служба Президента РТ. 

Члены Наблюдательного совета рассмотрели вопросы повестки заседания, в том числе изменения в составе совета. 

Также им были презентованы некоторые инвестпроекты, которые могут быть реализованы на площадке ОЭЗ, представлен и утвержден Перспективный план развития «Алабуги».

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