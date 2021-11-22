Минниханов: ОЭЗ «Алабуга» предоставляет резидентам современную инфраструктуру

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел очередное заседание Наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга». Мероприятие стало вторым в этом году (первое состоялось 5 апреля), сообщает пресс-служба руководителя республики.

«„Алабуга“ — это партнер, который предоставляет резидентам современную инфраструктуру — как кадровую, так и социальную, строительную, промышленную», — сказал Рустам Минниханов.

Он напомнил, что сегодня на площадке особой экономической зоны в партнерстве с ГК «Росатом» открылся новый завод по производству пан-прекурсора (сырья для углеродной нити).

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Члены Наблюдательного совета рассмотрели вопросы повестки заседания, в том числе изменения в составе совета.

Также им были презентованы некоторые инвестпроекты, которые могут быть реализованы на площадке ОЭЗ, представлен и утвержден Перспективный план развития «Алабуги».