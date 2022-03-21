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Культура
21 марта 2022  15:16

Минниханов одобрил шесть проектов застройки в историческом поселении Казани

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Минниханов одобрил шесть проектов застройки в историческом поселении Казани
фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. В ходе него был рассмотрен ряд проектов застройки и реконструкции объектов, шесть из них относились к территории Казани, по одному — к Свияжску и Лаишеву. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Главным фактором при рассмотрении проектов остается встроенность новых объектов в сложившийся облик территорий, отсутствие рисков для объектов культурного наследия.

Выступая перед участниками, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина представила им проекты здания общежития по улице Парижской Коммуны, многоквартирных жилых домов по улице 25 Октября и Бутлерова, индивидуального дома по улице Овражной, медресе Мухаммадия, а также концепцию реновации фабрики «Спартак».

Все объекты были одобрены членами комиссии.

Помимо этого, им были презентованы проект иконописной мастерской на острове-граде Свияжске, который планирует реализовать священник отец Сергий и «Ак мэчет» в Лаишеве. Последний из них поступает на рассмотрение экспертов уже во второй раз. За это время он прошел доработку: привязку к местности, изменение объема купола, формы карнизов, добавление фасадов. Новая версия проекта также получила одобрение.

#Рустам Минниханов #объекты культурного наследия
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