Минниханов одобрил семь инвестпроектов на 112 млрд рублей

Инвестиционный совет Татарстана под руководством Раиса республики Рустама Минниханова одобрил сегодня семь проектов на сумму более 110 млрд рублей. Об этом сообщила журналистам глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Мы сегодня рассмотрели семь проектов с общей суммой инвестиций 112 млрд рублей, которые предполагают создание 1770 рабочих мест. Проекты очень разные, среди них и представители территорий опережающего развития, производители мясных полуфабрикатов и бортовых платформ», – пояснила Минуллина.

Также рассмотрели и одобрили проекты расширения завода по производству труб из полиэтилена и полипропилена в Лаишевском районе, строительства перинатального центра в Альметьевске, нового индустриального парка в Казани и новых терминалов в многофункциональном медицинском центре в Набережных Челнах.

«В августе прошлого года вышел указ о кураторах инвестиционных проектов. Он должен протокольно появиться у каждого проекта и составить дорожную карту, а после вместе с инвестором отслеживать реализацию. Я бы попросила закрепить в этом статусе глав районов», – обратилась к Минниханову на заседании Минуллина.

В ответ Раис Татарстана предостерег глав районов.

«Вы предложили поддержать проекты и несете ответственность. Мы спросим с вас. Все они должны быть реализованы, и помогать инвесторам надо», – сказал Минниханов.