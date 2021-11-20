Минниханов одобрил ряд строительных проектов для центра Казани

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил реализацию ряда строительных проектов в центре Казани. Также руководителю РТ представили проекты третьей очереди Шамовской больницы, строительства и реконструкции домов на острове-граде Свияжске. Обсуждение состоялось в рамках заседания межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях.

Участники мероприятия одобрили несколько инвестпроектов, касающихся жилищного строительства на улицах Адмиралтейская, Яхина, Московская, Нариманова, Габдуллы Тукая и Курашова. Президент подчеркнул важность того, чтобы строительство жилых комплексов велось одновременно с созданием социальной инфраструктуры. Кроме того, объекты, возводящиеся на территории исторических поселений, должны соответствовать требованиям этажности.

«Строительство ЖК должно сопровождаться развитием социальных объектов: детских садов, школ», — заявил он.

Руководитель республики обратил внимание на два проекта по улице Петербургская — многофункциональный комплекс гостиничного типа и торгово-гостиничный комплекс. Он поручил детально изучить, не перегрузит ли появление данных объектов уже заполненную улицу Тихомирнова. «Нельзя допустить, чтобы реализация данных проектов привела к коллапсу на дорогах», — сказал Рустам Минниханов.

Также члены комиссии ознакомились с проектом третьей очереди комплекса Шамовской больницы. Было принято решение о дополнительной доработке оформления фасада, чтобы здание гармонично вписалось в общую стилистику.

На мероприятии также были одобрены проекты благоустройства внешнего облика здания подстанции «Казанка» на улице Подлужная, обновления административного здания межрайонной ИФНС России по РТ на улице 25 Октября и три заявки на строительство и реконструкцию жилых домов на острове-граде Свияжске.

«Все объекты очень достойные. Сегодня по Свияжску идет очень правильная работа. Каждый новый дом должен стать украшением и не нарушать архитектурный облик острова-града», — отметил на это Рустам Минниханов.

Также участниками совещания был рассмотрен проект возведения комплекса соборной мечети в Лаишеве. Члены комиссии полагают, что проект требует доработки, в том числе изменения формы кровли и купола сооружения.