Минниханов одобрил девять новых инвестпроектов на 93 млрд рублей

Фото: rais.tatarstan.ru

Инвестиционный совет Татарстана под руководством Раиса республики Рустама Минниханова одобрил сегодня девять проектов на сумму более 93 млрд рублей. Об этом сообщила журналистам глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Это более 2,5 тыс. рабочих мест в республике. Проекты разные, в разной степени готовности. По ним есть еще вопросы, а в целом они все одобрены», – добавила Минуллина.

Самым масштабным стал мега-парк «Большая Волга» в Казани на 67 млрд рублей. Компания «Ядран-строй» намерена создать на этом участке благоустроенную набережную. Здесь появятся деловой конгресс-центр, развлекательный парк, гостиница и апартаменты, а также спортивная инфраструктура: трек для мототранспорта и различные спортивные площадки. В 2025 году компания завершает работы по рекультивации иловых полей в Казани рядом с н.п.Отары и Победилово в рамках федеральной экологической программы «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Эскиз предоставлен пресс-службой АИР РТ

«Проект очень большой. Необходимо учесть ряд вопросов, включая транспортную доступность. Такой площадки рядом с городом на берегу Волги нет. Её надо правильно спланировать, тщательно подойти к реализации концепции», - подчеркнул Минниханов.

Еще одним проектом в столице Татарстана стал гостиничный комплекс премиального уровня за 7,1 млрд рублей. Новый отель появится в самом центре города с удобным доступом к ключевым деловым и туристическим объектам.

Еще три проекта расположатся в Набережных Челнах: производство кузовов для автотранспортных средств, а также прицепов и полуприцепов, детский реабилитационный центр и современный производственный комплекс по выпуску гепарина мощностью 2 тонны в год.

Помимо этого, в Лениногорском и Тукаевском районах Татарстана появятся комплексы по переработке отходов суммарной стоимостью 7,2 млрд рублей. В Тукаевском районе также построят кондитерскую фабрику мощностью 40 тыс. тонн в год.

Последним проектом стало производство строительного инструмента в Пестречинском районе республики. Здесь планируют выпускать буры по бетону, сверла по кафелю и стеклу, пистолеты для герметика, лезвия для канцелярских ножей и другие строительные инструменты.