Минниханов одобрил 10 проектов строительства в историческом центре Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

11 проектов нового строительства на территории исторического поселения Казани рассмотрели участники заседания Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Проводил его Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Один из проектов строительства — на улице Петербургской — был отклонен. Остальные объекты получили поддержку участников заседания. Это жилые и офисные здания, многофункциональный комплекс и другие. О реализации проектов нового строительства рассказала главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

Как подчеркнул Рустам Минниханов, такие проекты должны обеспечивать сохранность объектов культурного наследия и ценных объектов среды, а также гармонично вписываться в существующую застройку, не нарушая ее облик. В том числе важно соблюдать этажность новых зданий, а при возведении жилых объектов учитывать необходимость в социальной инфраструктуре.

Помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова предложила установить памятный знак на улице Халтурина, где ранее располагался дом, в котором жил начальник Порохового завода Всеволод Лукницкий. Генерал-лейтенант погиб в 1917 году при пожаре на предприятии. Здесь же располагалась церковь Николая Чудотворца, в которой похоронили Лукницкого. Со временем место его погребения было утеряно. В настоящее время здесь ведется проектирование.

«Очень хорошее предложение. Генерал Лукницкий связан с историей Казани, с историей нашей республики. Обязательно нужно сохранить о нем память», — уверен Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, были рассмотрены проекты строительства двух домов на территории Свияжска. По словам главного директора музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Павла Тиняева, здания будут построены на основе типовых проектов объектов деревянного зодчества, созданных Минкультом РТ с учетом исторических данных.

Руководитель республики поручил уделить больше внимания декору домов, приведя в пример сквер «Казанские наличники» на улице Груздева, который посетил сегодня.

«В нашей культуре это всегда присутствовало. В каждом населенном пункте были красивые наличники на окнах и воротах. Это нужно сохранять», — заметил он.

Также членам комиссии рассказали о результатах историко-культурных исследований, проведенных в Мамадыше. Во время них в историческом поселении были выявлены объекты культурного наследия: здание бывшего ремесленного училища, Дом Н.И. Щербакова, Дом купца Захарова и другие.

В заключение были рассмотрены разработанные требования к новому строительству в границах территории исторического поселения Мамадыша. Документ был одобрен участниками встречи.

В работе приняли участие помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова, мэр Казани Ильсур Метшин, постоянные члены комиссии, руководители ведомств и члены архитектурного сообщества.