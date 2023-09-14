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Минниханов: Одним из важнейших факторов развития экономики является обеспечение кадрами
Одним из важнейших факторов развития экономики является обеспечение квалифицированными кадрами. Об этом во время своего обращения к Госсовету РТ заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Решение данной задачи должно быть системным, охватывая все ключевые компоненты. Начинать работу необходимо со школьной скамьи», – добавил Минниханов.
По его словам, на протяжении последних лет наблюдается тревожный тренд – уменьшение численности школьников, выбирающих ЕГЭ по естественнонаучным направлениям – по профильной математике, физике и химии. «Важно переломить эту тенденцию», – убежден руководитель республики.
Для этого, по его мнению нужна, грамотная профориентационная работа, предпрофильное и профильное обучение с участием предприятий, активное вовлечение детей в творческую, изобретательскую деятельность. Подготовка специалистов должна проводиться под потребности конкретных предприятий, добавил Раис РТ.
Он также напомнил задачи, которые стоят перед вузами, – развитие технологического предпринимательства, активизация работы в рамках федерального проекта по созданию научно-образовтельных центров мирового уровня, федеральной пограммы стратегического лидерства Приоритет-2030.
«В целом, все ключевые приоритеты и направления дальнейшей работы отражены в принятой программе научно-технологического развития республики. Консолидирующим ядром в управлении её реализацией должна стать Академия наук РТ. Правительству необходимо внести соответствующие предложения по закреплению её полномочий в этой сфере и усилению ресурсной обеспеченности Академии наук», – заключил Минниханов.
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