Минниханов: Одним из важнейших факторов развития экономики является обеспечение кадрами

Одним из важнейших факторов развития экономики является обеспечение квалифицированными кадрами. Об этом во время своего обращения к Госсовету РТ заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Решение данной задачи должно быть системным, охватывая все ключевые компоненты. Начинать работу необходимо со школьной скамьи», – добавил Минниханов.

По его словам, на протяжении последних лет наблюдается тревожный тренд – уменьшение численности школьников, выбирающих ЕГЭ по естественнонаучным направлениям – по профильной математике, физике и химии. «Важно переломить эту тенденцию», – убежден руководитель республики.

Для этого, по его мнению нужна, грамотная профориентационная работа, предпрофильное и профильное обучение с участием предприятий, активное вовлечение детей в творческую, изобретательскую деятельность. Подготовка специалистов должна проводиться под потребности конкретных предприятий, добавил Раис РТ.

Он также напомнил задачи, которые стоят перед вузами, – развитие технологического предпринимательства, активизация работы в рамках федерального проекта по созданию научно-образовтельных центров мирового уровня, федеральной пограммы стратегического лидерства Приоритет-2030.

«В целом, все ключевые приоритеты и направления дальнейшей работы отражены в принятой программе научно-технологического развития республики. Консолидирующим ядром в управлении её реализацией должна стать Академия наук РТ. Правительству необходимо внести соответствующие предложения по закреплению её полномочий в этой сфере и усилению ресурсной обеспеченности Академии наук», – заключил Минниханов.