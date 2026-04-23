Минниханов: «Одна из задач ЦУМа – передача ремесленных навыков молодому поколению»

Обновленный ЦУМ в Казани должен стать уникальным для России пространством, где будут сохранять и развивать традиционные ремесла, а также обучать детей. Такое мнение высказал Рустам Минниханов на заседании Совета по культуре и искусству при Раисе Республики Татарстан.

По его словам, площадка рассматривается прежде всего как инструмент поддержки мастеров и сохранения культурного наследия. Для этого резидентам планируют предоставить льготные условия, включая освобождение от арендной платы на начальном этапе.

«Посмотрите, какое национальное место делаем – такого в России нет! Мы делаем его, чтобы сохранить ремесла», – заявил Минниханов.

Он подчеркнул, что одна из главных задач проекта – передача ремесленных навыков молодому поколению. Без этого, по его словам, сохранить традиции невозможно.

«Они [резиденты] должны будут обучать наших детей, чтобы эти ремесла не потерялись. Если не будет этого, ни одно ремесло не сохранится», – отметил Раис.

Минниханов также отметил, что развитие подобных площадок может усилить туристическую привлекательность региона и сформировать спрос на изделия ручной работы, которые будут оставаться штучными и уникальными.