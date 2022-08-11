Минниханов оценил ход уборочной кампании и посетил ферму в Апастовском районе

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Апастовский район. В поездке принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, передает пресс-служба руководителя республики.

Традиционно по прибытии Минниханов встретился с комбайнерами, руководителями хозяйств, главами поселений и инвесторами.

Глава района доложил, что общий объем, который предстоит убрать, составляет 70 660 га, работы завершены на 24,5% площадей. На полях сейчас работают 88 комбайнов, в среднем собирают 35,6 центнера с га.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент обратил внимание на необходимость усилить работу по животноводству, пока показатели не соответствуют потенциалу, который есть у района.

«Вся проблема в том, чтобы обеспечить кормами. Если корма будут, желающих держать коров будет больше. А значит, будет качественное молоко», — сказал Минниханов.

Глава Минсельхозпрода рассказал, что район активно работает по введению выгодных цен на молоко для стимулирования личных хозяйств. Эта мера необходима, поскольку сегодня в районе на голову в среднему приходится 11 литров молока, тогда как республиканский показатель 20 литров.

Также Президенту Татарстана посетил молочно-товарную ферму КФХ Ибрагимов З.Т. Предприятие рассчитано на 400 голов дойного стада КРС, сейчас здесь содержится 300 голов. На ферме трудятся 14 человек.

Президенту рассказали о планах расширения производства. Сейчас идет строительство второй очереди, также на 400 голов. Ее планируют сдать к концу года.