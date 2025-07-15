Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил ход ремонтно-восстановительных работ в Храме-памятнике павшим воинам. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

На объекте в полном объеме выполнены работы по усилению береговой линии, устройству шпунтового ограждения, усилению и устройству гидроизоляции в цокольной части и на первом этаже храма. Кроме того, восстановлена кирпичная кладка стен цокольной части и установлен венчающий крест.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе осмотра храма-памятника Рустаму Минниханову сообщили, что на финальной стадии находятся внутренние отделочные работы, воссоздание входных групп, лестниц, портиков и лепного декора. Завершается облицовка фасада природным камнем, устройство исторической (причальной) лестницы, реставрация кровли, возведение каменного ограждения по периметру территории памятника. Продолжается благоустройство прилегающей территории.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Храм-памятник был построен в 1823 году и является объектом культурного наследия федерального значения. Он расположен в акватории реки Казанки и соединяется с берегом с помощью мостового перехода. Представляет собой поднятую на высокий постамент 20-метровую четырехугольную усеченную пирамиду. В разные годы здесь проводились ремонтные работы. В 2024 году стартовала масштабная реставрация храма.