Общество 10 мая 2026 12:05

Минниханов оценил ход посевной кампании в Тюлячинском районе Татарстана

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки посетил Тюлячинский район, где осмотрел сельскохозяйственные поля и обсудил ход весенне-полевых работ с местным активом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Глава района Айрат Фатхуллин сообщил, что на сегодняшний день посевные работы выполнены на 28%. По его словам, хозяйства обеспечены семенами и топливом, а жители регулярно получают значительные субсидии на развитие личных подсобных хозяйств.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров отметил, что в районе на хорошем уровне организована посевная кампания и развивается животноводство. Суточное производство молока достигает 74 тонн.

Рустам Минниханов подчеркнул важность системной работы сельчан по всем действующим программам. Особое внимание он обратил на необходимость поддержки семей участников специальной военной операции, в том числе семей погибших.

После встречи с руководителями сельских поселений Раис республики посетил животноводческий комплекс «Алан». Объект включает коровник на 500 голов с доильным залом.

#Рустам Минниханов #тюлячинский район рт #животноводство #посевная кампания
