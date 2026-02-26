Минниханов оценил вклад Казани в поддержку бойцов и семей участников СВО

С начала специальной военной операции 17 жителей Татарстана удостоены звания Героя России, тысячи татарстанцев стали кавалерами ордена Мужества. Об этом на сессии Казанской городской Думы сообщил Раис республики Рустам Минниханов.

Среди награжденных Золотой звездой Героя – уроженцы Казани Александр Лапин, Иван Жарский, Айнур Сафиуллин, а также погибшие Дамир Гилемханов и Алексей Копунов.

«Хочу еще раз выразить всем нашим бойцам искреннюю благодарность за мужество и самоотверженность, пожелать всем скорейшего возвращения домой живыми, здоровыми и, конечно, с победой. Наша главная задача на местах – поддержка участников СВО и их семей. Большой вклад в эту работу вносит город Казань», – подчеркнул Минниханов.

Он также отметил вклад города, депутатского корпуса, предприятий, волонтеров и неравнодушных жителей в поддержку участников СВО и их семей.

Минниханов также обратил внимание на выполнение плана по формированию контрактников, подчеркнув, что республика обычно справляется с этой задачей, но в прошлом году был небольшой недобор. Раис РТ призвал уделить этому вопросу особое внимание.