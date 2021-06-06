Минниханов оценил усилия активистов Русского национально-культурного объединения РТ

Сегодня, в Международный день русского языка и день рождения Александра Пушкина, Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями творческой интеллигенции и активистами Русского национально-культурного объединения РТ.

Встреча прошла в Культурном центре имени А. С. Пушкина. В холле центра гостей музыкальным приветствием «Духов день» встретила фольклорно-этнографическая студия «Оберег». Кроме того, Президент РТ осмотрел этнографическую выставку «Русский народный костюм Казанского Поволжья».

Председатель Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская рассказала о мероприятиях, которые проводятся в центре. Рустам Минниханов в свою очередь отметил значение творчества Александра Пушкина и обратил внимание на то, что работа Центра русской культуры и всего Русского национально-культурного объединения органично сочетает современные подходы и следование традициям.

По мнению Президента Татарстана, сейчас центр стал точкой притяжения молодежи, которая любит русскую культуру. Он также положительно отозвался о деятельности этнографической студии «Оберег», которой в этом году исполняется 30 лет со дня основания.

Сами встречи с представителями творческой интеллигенции и активистами Русского национально-культурного объединения Минниханов назвал традиционными и заметил, что и на них всегда поднимаются важные вопросы. Он поблагодарил всех участников за активную гражданскую позицию, в том числе и в вопросах сохранения русской культуры, традиций и русского языка.

Александровская в свою очередь напомнила, что деятельность региональной общественной организации «Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан» была высоко оценена осенью 2020 года. Тогда объединению была присуждена премия Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества.

«Мы всегда чувствуем вашу поддержку. Мы также заявляемся и на федеральные гранты и премии. Один из наших проектов — создание документального фильма „Искания“, посвященного творчеству Толстого», — также отметила руководитель организации.

Кроме того, Минниханов поинтересовался, как организована работа Русского национально-культурного объединения в муниципальных образованиях республики. По словам Александровской, отделения организации созданы в 44 муниципалитетах Татарстана, включая такие отдаленные, как Ютазинский и Муслюмовский.

Фото: tatarstan.ru.