Минниханов оценил реконструкцию объектов Поволжского университета спорта и туризма

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Центр спортивной медицины Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В сопровождении министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина и ректора Рафиса Бурганова Рустам Минниханов ознакомился с результатами реконструкции ряда объектов вуза.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Рафис Бурганов рассказал о работе недавно отремонтированной гостиницы «Регата» на базе Центра гребных видов спорта. Уровень гостиницы подняли до 3 звезд, что существенно улучшает качество предоставляемых услуг. Всего в 2022 году на ремонт было выделено около 100 млн рублей. Кроме гостиницы, работы провели и в других помещениях, было приобретено большее количество тренажеров. Сейчас на базе Центра гребных видов спорта проводятся регулярные сборы как сборной команды по академической гребле, так и команд по гребле на байдарках и каноэ.

Также Рустаму Минниханову продемонстрировали основные показатели работы университета. Ректор рассказал, что количество студентов ежегодно растет, также увеличивается количество программ — на сегодня их 46. Открыты новые направления, например, «Информационные системы и технологии», а также программы среднего профессионального образования в области физкультуры и спорта, гостеприимства.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

13 основных программ бакалавриата и магистратуры прошли общественно-профессиональную аккредитацию до 2026 года. Это помогло существенно увеличить число специалистов, которые повышают квалификацию в вузе, до 4 000 человек в 2022 году.

В 2022 году университет вошел в рейтинг лучших вузов страны по версии Forbes, попав в первую сотню. В рейтинге мониторинга эффективности вузов Министерства науки и высшего образования РФ удалось подняться среди спортивных вузов с 13-го места на 1-ю строчку.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Раису Татарстана также показали блок института, где применяются новые направления восстановления и реабилитации спортсменов после интенсивных физических нагрузок. Гости осмотрели кабинет ультразвуковой диагностики и психолого-физиологического тестирования.

В клинико-диагностической лаборатории продемонстрировали возможности лабораторной диагностики в процессе спортивной подготовки. Были представлены новые научные направления диагностики, современное функциональное оборудование, которое используется для восстановления спортивной формы.

Рустам Минниханов также посетил спортзал Центра гребных видов спорта, где студенты рассказали о научно-исследовательской деятельности.