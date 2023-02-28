Минниханов оценил работу СИБУРа по улучшению условий труда рабочих в Татарстане

фото: пресс-служба Раиса РТ

С самого начала работы в Татарстане СИБУР запустил программу по улучшению условий труда своих сотрудников. В нее входят сбалансированное питание, новые столовые, удобная одежда, медицинская инфраструктура и другие инициативы, направленные на повышение комфорта и безопасности рабочих. Работу компании в этом направлении оценил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Вы молодцы. Надо отдать вам должное: компания СИБУР проделала большую работу для персонала своих заводов в Татарстане. Столовые привели в порядок, вахты, средства индивидуальной защиты. За это вам большое спасибо», — заявил он, осмотрев стенд компании на выставке, приуроченной к коллегии Министерства промышленности и торговли РТ.

Как рассказал генеральный директор «СИБУР-РТ» Алексей Никифоров, уже проработанный набор программ — новые автобусы, столовые, медицинская инфраструктура, спецодежда и другие — оценивается в 5,5 млрд рублей.

В прошлом году зарплата работников татарстанских предприятий СИБУРа выросла на 30%. А с января сотрудники компании в Татарстане перешли на единую систему оплаты труда. Кумулятивный рост ежегодного фонда оплаты труда (ФОТ) на предприятиях СИБУРа в Татарстане за 2022-2023 годы составит около 6,2 млрд рублей.