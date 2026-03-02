Минниханов оценил работу нового сельского магазина в Дубъязах

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил новый сельский магазин, открытый под брендом «КООП ОКОЛО» в деревне Дубъязы Высокогорского района. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Этот объект стал тысячным сельским магазином сети в России и сотым – в Татарстане.

Вместе с Миннихановым работу магазина оценили председатель Совета Центросоюз России Дмитрий Зубов, первый заместитель генерального директора X5 Group Владимир Салахутдинов и другие участники встречи.

Татарстан остается одним из ведущих регионов по развитию потребительской кооперации. Здесь исторически сложились сильные кооперативные традиции, а власти республики уделяют особое внимание поддержке и развитию сельских территорий. По итогам 2025 года общий объем деятельности организаций потребкооперации в регионе превысил 27 млрд рублей.

С 8 по 10 июля в Казани пройдет Международный форум потребительской кооперации. Мероприятие приурочат к 195-летию кооперативного движения в России.