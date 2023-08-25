Минниханов оценил проекты открывшегося в Казани Центра продуктового развития Sollers

Фото: rais.tatarstan.ru

На площадке инновационного технопарка «Идея» в Казани открылся Центр продуктового развития СОЛЛЕРС. С его работой сегодня ознакомились Раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов.

Центр будет развивать модельный ряд автомобилей Sollers и модернизировать «УАЗ», а также займется инженерным сопровождением программы локализации и разработки новых технологический решений, в том числе в области электромобильности.

Директор центра Михаил Гурьянов рассказал гостям, что инженеры уже приступили к реализации первых проектов — разработке полного привода для Sollers Atlant, локализации дизельного двигателя с шестиступеньчатой механической коробкой передач в «УАЗ», обновлению стилевого решения автомобилей «УАЗ Патриот».

«Что представляет собой проект, связанный с локализацией электромеханической коробки с цепным приводом в „УАЗ“?» — поинтересовался Минниханов.

«Это кнопочное управление, не рычагом. Что касается цепного привода, то в стране нет аналогов. Это две шестеренки и цепь между ними, что позволяет снизить шум и повысить комфорт», — пояснил Гурьянов.

Кроме того, в ближайшее время планируется запустить проект серийного производства легких коммерческих автомобилей Sollers c электрической силовой установкой.

«Впервые мы выходим на разработку компонентов. И здесь будем управлять проектом по локализации компонентов пассивной безопасности. Это рулевое колесо с подушкой безопасности, ремни безопасности», — сообщил директор центра.

По словам Гурьянова, центр оснащен современным лабораторным оборудованием для проведения испытаний, рабочие места сотрудников оборудованы графическими станциями. Например, внедрен российский комплекс программного обеспечения T-Fleх для разработки самых сложных проектов. «Ушли от зарубежного ПО», — подчеркнул директор подразделения компании.

Председатель Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС» Адиль Ширинов отметил, что центр будет развивать проекты с ведущими вузами и научно-исследовательскими институтами. Это в том числе позволит готовить инженерно-технических специалистов.