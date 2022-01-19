Минниханов оценил перспективы работы казанского Научного центра мирового уровня

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание наблюдательного совета Научного центра мирового уровня (НЦМУ) «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». Собрание прошло в очно-заочном формате с использованием видеосвязи, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участники заседания, в частности, рассмотрели итоги реализации программы создания и развития НЦМУ за 2020–2021 годы и утвердили отчет за 2021 год. В 2020 году Казанский федеральный университет стал головным исполнителем по гранту на реализацию проекта по созданию центра. Он воплощается в жизнь в рамках федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям» национального проекта «Наука и университеты».

Сейчас в России функционируют всего десять подобных центров мирового уровня. При этом центр в Казани — единственный в стране, занимающийся научно-технологическим развитием по теме «Экологически чистая ресурсосберегающая энергетика, эффективное региональное использование недр и биоресурсов», напомнил Рустам Минниханов.

Кроме того, в НЦМУ проводятся исследования и разработки, направленные на обеспечение отечественной экономики недорогой и экологичной нефтью. Деятельность осуществляется в формате консорциума, координатором которого является КФУ.

На сегодняшнем заседании была рассмотрена работа центра в 2020–2021 годах, его фундаментальные результаты, новые технологии, разработанные исследователями, их практическая реализация в нефтегазовом секторе экономики. «Результаты исследований, проведенных в рамках данного центра, должны найти применение в первую очередь в отечественных нефтяных компаниях», — убежден Президент РТ.

С докладом об итогах реализации Программы создания и развития НЦМУ за 2020–2021 годы и утверждении отчета за 2021 год выступил научный руководитель центра, проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о Земле КФУ Данис Нургалиев. В ходе заседания также были рассмотрены другие вопросы, касающиеся деятельности центра.

В завершение мероприятия Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что сегодняшнее заседание поспособствует дальнейшему развитию научного направления, связанного с рациональным освоением природных запасов в Татарстане и других субъектах Федерации, а также позволит повысить конкурентоспособность Научного центра мирового уровня.