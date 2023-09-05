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Общество 5 сентября 2023 14:10

Минниханов оценил обновленную стоматологическую поликлинику при КФУ

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Минниханов оценил обновленную стоматологическую поликлинику при КФУ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня Многофункциональную поликлинику при Казанском федеральном университете. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Капитальный ремонт здания шел на протяжении двух лет. Помимо приема пациентов, в поликлинике действует образовательная программа по повышению квалификации для стоматологов.

В здании расположены детское, терапевтическое, ортопедическое, ортодонтическое и хирургическое отделения и зуботехническая лаборатория. В год медицинское учреждение способно принять до 14 тыс. пациентов.

«Алга таба да медицина өлкәсендә шартларны яхшыртачакбыз. Сәләмәт булыгыз!» — заключил Раис Татарстана, что переводится как «будем и дальше улучшать условия в медицинской сфере. Будьте здоровы!»

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

#Рустам Минниханов #КФУ #поликлиника
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