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Минниханов оценил обновленную стоматологическую поликлинику при КФУ
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня Многофункциональную поликлинику при Казанском федеральном университете. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Капитальный ремонт здания шел на протяжении двух лет. Помимо приема пациентов, в поликлинике действует образовательная программа по повышению квалификации для стоматологов.
В здании расположены детское, терапевтическое, ортопедическое, ортодонтическое и хирургическое отделения и зуботехническая лаборатория. В год медицинское учреждение способно принять до 14 тыс. пациентов.
«Алга таба да медицина өлкәсендә шартларны яхшыртачакбыз. Сәләмәт булыгыз!» — заключил Раис Татарстана, что переводится как «будем и дальше улучшать условия в медицинской сфере. Будьте здоровы!»
Фото: телеграм-канал Раиса РТ
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