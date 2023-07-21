Минниханов оценил новые мощности ОЭЗ «Алабуга» и обсудил подготовку трудовых кадров

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан ставит перед собой задачу готовить ежегодно 10 тыс. квалифицированных кадров для предприятий республики, заявил Раис РТ Рустам Минниханов. Он посетил сегодня особую экономическую зону «Алабуга» в Елабужском районе, а также провел заседание Наблюдательного совета ОЭЗ.

Свой визит Раис РТ начал с осмотра пяти новых лабораторий-мастерских «Алабуга Политех». Среди них – мастерская цеха водоснабжения и канализации, мастерская участка контрольно-измерительных приборов, мастерская участка низковольтных электрических сетей, мастерская отдела администрирования информационно-технических систем, мастерская ремонтно-механического цеха.

Напомним, что «Алабуга Политех» – крупнейший в России образовательный центр по подготовке квалифицированных рабочих кадров.

Минниханов побеседовал со студентами «Алабуга Политех», отметив их высокую квалификацию уже на первом курсе обучения, а также посетил кампус, где расположены медицинский центр, жилые зоны, спортивная площадка.

Особенно руководитель республики оценил медицинский центр, где «Алабуга Политех» готовит специалистов по направлению «Лечебное дело и медицинская техника». «Здесь современное оснащение, – оценил Рустам Минниханов установленное оборудование. – Созданы все условия для подготовки квалифицированных кадров», – подчеркнул Раис Татарстана.

«Сегодня мы ознакомились с системой дуального образования. Мы определили для себя задачу – ежегодная подготовка 10 тысяч специалистов. Некоторые вопросы требуют решений как на республиканском, так и на федеральном уровне», – отметил Раис РТ, председатель Совета директоров ОЭЗ «Алабуга» Рустам Минниханов.

Всего в ОЭЗ «Алабуга» сегодня создано порядка 11 тысяч рабочих мест. В перспективе – развитие численности персонала в 2032 году может достигнуть 24 тыс. 700 человек, заявил гендиректор ОЭЗ Тимур Шагивалеев.

Минниханов поддержал предложенный план по потребности в кадрах для ОЭЗ «Алабуга», сообщает его пресс-служба.