Минниханов оценил новинки Auto China 2026 – от электрокаров до летающих автомобилей

Future of Intelligence («Будущее интеллекта») стало основной темой Международной автомобильной выставки Auto China 2026 в Пекине. Акцент сделан на цифровизации, беспилотных технологиях и умных транспортных системах. Крупнейшую в мире экспозицию, где представили более 1450 автомобилей, посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.





Акцент на Международной автомобильной выставке Auto China 2026 в Пекине был сделан на цифровизации, автономном вождении и развитии интеллектуальных транспортных систем. Выставка стала крупнейшей в мире по площади – более 380 тыс. квадратных метров. На ней представлен 1451 автомобиль, в том числе 181 новинка и 71 концепт. Всего выставку посетили более 1,3 млн человек.

На фото, размещенных пресс-службой Раиса РТ, видно, что руководитель республики Рустам Минниханов знакомился с новинками вместе с заместителем министра промышленности и торговли России Альбертом Каримовым, который с 2015 по 2022 год возглавлял Минпромторг Татарстана.

Рустам Минниханов на выставке обратил внимание на гибридный кроссовер Baojun Joymall T01 от китайской SAIC-GM-Wuling. Это компактная городская модель с внешностью внедорожника и гибридной силовой установкой. Автомобиль сочетает привычный «внедорожный» дизайн с современными технологиями и ориентирован на городскую эксплуатацию.

Пожалуй, одним из самых экзотичных экспонатов стал летающий автомобиль AeroMobil 5.0 VTOL. Будущее из фантастических фильмов уже рядом. Конечно, это только прототип, но тем не менее мечта миллионов мальчишек о летающем авто стала чуть ближе. Этот концепт-кар умеет трансформироваться из автомобильного режима в авиационный режим, оснащен системой аварийного парашюта для повышения безопасности в полете и работает на электрической тяге, что делает его экологически чистым транспортным средством.

Рустам Минниханов посидел за рулем концептуального автомобиля BYD Deep Phin. Это китайский электрокар компании BYD Auto, известной своими инновационными решениями в области электрических транспортных средств.

Модель выполнена в современном сдержанном стиле, без избыточных деталей. В салоне – цифровая приборная панель и крупный сенсорный экран мультимедийной системы. Установлены сиденья с поддержкой спины, руль оснащен кнопками управления основными функциями. В числе заявленного оснащения – системы помощи водителю и возможность подключения к интернет-сервисам.

Судя по видео пресс-службы, доволен Раис Татарстана остался и после знакомства с концепт-каром SAIC Motor X Concept от китайской SAIC Motor. Футуристичный электромобиль показывает, каким в компании видят транспорт будущего. Это полностью эклектический автомобиль, где подразумеваются системы автономного вождения, виртуальные дисплеи и интеллектуальные помощники.

Делая ставку на новые технологии, на выставке не забыли и с чего все начиналось. Был представлен стенд с ретроавтомобилями, которые, впрочем, оставались в очень хорошем состоянии. На одной площадке можно было проследить историю трансформации от четырехступенчатой механической коробки передач до беспилотников и летающих авто.

Татарстан активно сотрудничает с промышленными предприятиями Китая, в частности в сфере автомобилестроения. Особый интерес представляют такие направления, как электромобили, автомобили на водородном топливе, системы автономного вождения и ИИ‑решения, напомнила также пресс-служба.

