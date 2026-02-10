Минниханов оценил итоги 2025 года в экономике Татарстана как позитивные

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал оценку макроэкономическим показателям республики за прошлый год на заседании итоговой коллегии Минэкономики Татарстана в Казани.

«Мидхат Рафкатович (Шагиахметов – прим. Т-и) подробно доложил итоги нашей работы. Несмотря на все сложности, они позитивные: и валовый региональный продукт, и объемы промышленного производства, и инвестиции в основной капитал. По селу тоже все в порядке. Строительный объем – везде есть рост», – отметил Минниханов.

Раис заявил, что этих результатов удалось достичь не только благодаря работе команды Татарстана, но и поддержке руководства страны в лице Президента России Владимира Путина, Федеральных министерств и институтов развития.

«Я считаю, что год мы отработали достойно. Понятно, что вопросы будут возникать. 2026 год простым не будет, но мобилизуем все наши возможности, будем опираться на поддержку федерального центра. Есть очень много федеральных программ, нацпроектов. Мы во всех должны принимать активное участие. Обеспечивать благополучие населения нашей республики в интересах нашего российского государства», – заключил Раис Татарстана.