Минниханов оценил инновации в нефтедобыче на базе Высшей школы нефти Татарстана

Фото: Телеграм-канал Лилии Галимовой

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках нефтяного саммита посетил Высшую школу нефти. Руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова в своем Телеграм-канале опубликовала фото с мероприятия и подписала его: «Визионер!»

Минниханов побывал в лабораторно-исследовательском корпусе, где ознакомился с передовыми разработками в сфере нефтедобычи. В лаборатории исследовательского корпуса ведется изучение керна, создание биочара и наноцеллюлозы, которые могут сыграть ключевую роль в будущем отрасли.

Посещение прошло в рамках программы саммита, цель которого — развитие инновационных решений и укрепление научно-технического сотрудничества в нефтегазовой сфере.