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Общество 11 июля 2025 15:05

Минниханов оценил инновации в нефтедобыче на базе Высшей школы нефти Татарстана

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Минниханов оценил инновации в нефтедобыче на базе Высшей школы нефти Татарстана
Фото: Телеграм-канал Лилии Галимовой

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках нефтяного саммита посетил Высшую школу нефти. Руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова в своем Телеграм-канале опубликовала фото с мероприятия и подписала его: «Визионер!»

Минниханов побывал в лабораторно-исследовательском корпусе, где ознакомился с передовыми разработками в сфере нефтедобычи. В лаборатории исследовательского корпуса ведется изучение керна, создание биочара и наноцеллюлозы, которые могут сыграть ключевую роль в будущем отрасли.

Посещение прошло в рамках программы саммита, цель которого — развитие инновационных решений и укрепление научно-технического сотрудничества в нефтегазовой сфере.

#Раис Республики Татарстан #Рустам Минниханов #Лаборатория
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