Минниханов оценил эффективность деятельности должностных лиц в районах Татарстана

фото: пресс-служба Президента РТ

Татарстан имеет все предпосылки для того, чтобы войти в первую пятерку субъектов федерации по показателям оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ. Таким мнением на совещании в Доме Правительства поделился Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Так, по выполнению показателей «Уровень бедности», «Количество семей, улучшивших жилищные условия», «Объем жилищного строительства», «Качество городской среды», «Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам», «Качество окружающей среды» республика занимала 46-ю строчку в 2019 году и 12-ю — в 2020-м.

Рустам Минниханов напомнил, что на федеральном уровне — среди субъектов РФ — показатели определены указом Президента России Владимира Путина, по республике — среди районов — соответствующим указом Президента Татарстана.

«Вопросы достижения показателей системно рассматриваются на заседаниях рабочих групп. За достижением каждого показателя закреплены кураторы, определены дорожные карты. Для нас как для региона — лидера на федеральном уровне поставлены серьезные задачи», — заметил руководитель республики.

Высокие показатели могут быть достигнуты только при активной работе всех уровней власти — республиканской и муниципальной, добавил он.

С докладами по выполнению того или иного показателя выступили вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, заместитель Премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров. Они рассказали об исполнении строительных, образовательных и других программ.

В заключение мероприятия Президент Татарстана поручил подготовить перечень поручений по всем позициям.