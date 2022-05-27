Минниханов оценил деятельность совета директоров и исполнение бюджета «Татнефти»

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефти». На мероприятии была утверждена политика ПАО в области устойчивого развития, а также обсуждалась деятельность совета директоров и исполнение бюджета за четыре месяца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Политика «Татнефти» отражает позицию компании в области устойчивого развития и взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также способствует «формированию эффективной системы управления устойчивым развитием на всех уровнях планирования корпоративной деятельности».

В приоритете «Татнефти» — поддержка местных сообществ и содействие социальному развитию, создание возможностей для эффективной деятельности и развития потенциала сотрудников. Также для компании важно снизить воздействие на окружающую среду, совершить переход к низкоуглеродной экономике, совершенствовать технологии и практики корпоративного управления, обеспечить безопасность и управление ESG-рисками.

Рассмотрев результаты оценки работы совета директоров и его комитетов, участники заседания пришли к выводу, что совет достаточно вовлечен в стратегическое управление ПАО. Это в том числе касается вопросов устойчивого развития, в частности климатической повестки.

Также участники заслушали доклад об итогах исполнения бюджета «Татнефти» за первые четыре месяца 2022 года и утвердили бюджет на июнь, изучили итоги работы по стратегическим инициативам в области информационных технологий и цифровизации и ряд других вопросов.