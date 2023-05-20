Минниханов оценил благоустройство двора Присутственных мест Казанского Кремля

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел объекты, расположенные во дворе Присутственных мест на территории музея-заповедника «Казанский Кремль», а также оценил помещения, которые задействуют в фестивале «Сияние Кремля». Сопровождали его вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, министр культуры РТ Ирада Аюпова, представители руководства музея-заповедника.

Раис Татарстана оценил прошедшие работы по благоустройству и озеленению территории двора. Для всех растений здесь предусмотрена система автоматического полива, чтобы цветы и кустарники были увлажены, работает система подачи пара. Водоем оснащен системой фильтрации.

После этого Раис РТ вместе с сопровождающими осмотрел расположенные на территории Казанского Кремля объекты общественного питания и их летние террасы – это в том числе кафе «Алан Аш», кафе-музей «Татар» ресторан «Чирэм», сообщает пресс-служба руководителя республики.

С наступлением теплых дней в кафе Присутственных мест побывало большое количество туристов и горожан, новое место пользуется повышенным спросом, рассказали Минниханову представители общепита.

Также Раис РТ ознакомился с работой детского мастер-класса Центра ремесел «Абый&Сабый».

В ходе осмотра Минниханову рассказали о проектах развития Казанского Кремля, в том числе о выставочных проектах Присутственных мест, запланированных на 2024 год, а также представили мероприятия летней программы двора Присутственных мест. Кроме того, Раис РТ узнал, как продвигаются ремонтные работы в Спасской башне.

Минниханов предложил активно задействовать новое общественное пространство – в частности, проводить здесь летние концерты.