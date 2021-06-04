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Ру Тат
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4 июня 2021  10:36

Минниханов обязал кандидатов в чиновники отчитаться о владении криптовалютой

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Президент Татарстана Рустам Минниханов своим указом обязал кандидатов в чиновники отчитаться о владении цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой.

Согласно документу, отчитаться о владении криптовалютой должны в первую очередь лица, претендующие на замещение государственных должностей или должностей государственной гражданской службы. 

Распространяется действие указа и на тех государственных гражданских служащих, кто не обязан отчитываться о доходах, но претендует на посты, где это необходимо.

Кандидаты в чиновники должны представить сведения о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям «цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии)» до 30 июня этого года.

Документ принят во исполнение аналогичного указа Президента России Владимира Путина от 10 декабря 2020 года.

#минниханов рустам #криптовалюта #декларирование
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