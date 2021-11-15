Минниханов: Объявленный в Татарстане Год цифровизации ставит новые вызовы и задачи

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Ассоциации содействия цифровому развитию.

«Следующий год объявлен в Татарстане Годом цифровизации, что ставит перед нами новые вызовы, новые задачи, и я уверен, что на заседании будут рассмотрены прорывные решения для республики. Сегодня мы рассматриваем очень важную отрасль для нашей республики – цифровизацию в энергетике. Несмотря на то что генерация, передача и сбыт энергии разделены, фактически они глубоко взаимосвязаны друг с другом. Поэтому вся эта работа должна быть бесшовная, сквозная, чтобы не дублировать друг друга», — сказал Рустам Минниханов, открывая заседание.

Глава республики отметил особую роль Ассоциации содействия цифровому развитию как площадки, на которой участники рынка энергетики могут поделиться планами, услышать друг друга и договориться о совместной реализации проектов.

Президент также напомнил, что в сентябре в республике прошел форум Kazan Digital Week, который показал высокую заинтересованность участников цифровой трансформации в данной площадке и получил высокие оценки его гостей.