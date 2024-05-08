Минниханов объявил о присвоении звания «Предприятие трудовой доблести» двум заводам РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественном концерте в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, посвященном предстоящему Дню Победы, объявил о присвоении звания «Предприятие трудовой доблести 1941–1945» двум заводам республики: АО «Радиоприбор» и Татарстанскому деревообрабатывающему комбинату.

«Великую Победу ковала вся страна. Значительный вклад в общее дело внесли промышленные предприятия, которые обеспечили бесперебойное производство как военной, так и гражданской продукции. В настоящее время в республике 22 завода носят почетное звание „Предприятие трудовой доблести 1941–1945". С большим чувством гордости свидетельство о присвоении этого звания сегодня будет вручено еще двум предприятиям», — сообщил Раис РТ.

АО «Радиоприбор» в годы войны поставлял комплектующие изделия для легендарных самолетов Пе-2 и У-2. Татарстанский деревообрабатывающий комбинат поставлял на Казанский авиационный завод №16 фанеру для корпусов самолетов У-2.