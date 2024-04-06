Минниханов объявил благодарность министру Крыма Михайлову

Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил благодарность министру Крыма Константину Михайлову. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«За плодотворное сотрудничество с РТ и вклад в реализацию совместных проектов», – гласит документ.

Кроме того, за плодотворную работу и заслуги в профессиональной деятельности была объявлена благодарность двум сотрудникам Постоянного представительства РТ и в Республике Крым и городе Севастополе – консультанту Инне Булановой и водителю Сергею Живило, а также за вклад в укрепление межнационального мира и согласия, сохранение и развитие татарской национальной культуры – члену Профессионального союза художников России, члену Союза художников РТ Ильдусу Вахитову.