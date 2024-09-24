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Минниханов объявил Благодарность бойцам полка 1232 за мужество и отвагу
Раис РТ Рустам Минниханов объявил Благодарность военнослужащим полка 1232 за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга. Видео с церемонии награждения руководитель республики опубликовал в своем телеграм-канале.
«Спасибо за службу, ребята! Каждый из вас пример стойкости и мужества», - написал Минниханов в посте.
На церемонии вручения Благодарности бойцам также пожелали вернуться домой здоровыми и с победой, чтобы военнослужащие смогли обняться со своими родителями, близкими, с женами, с детьми и «поесть треугольники и чак-чак».
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