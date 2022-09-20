Минниханов объяснил, почему Татарстан интересен Ирану в сфере автомобилестроения

Фото: Пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл в Тегеран, где посетил завод крупнейшей автомобилестроительной компании Iran Khodro. Он заявил о важности участия иранских производителей в автомобилестроении республики, и подчеркнул, что Татарстан не менее интересен иранским парнерам, так как в республике есть подготовленный персонал и производства компонентов.

В основанной в 1962 году компании Iran Khodro сегодня работают 70 тыс. человек. Здесь есть собственное научно-исследовательское подразделение, занимающееся разработкой двигателей. Компания выпускает легковые автомобили под собственной маркой и лицензионные Peugeot. Кроме Ирана производственные мощности Iran Khodro расположены в Азербайджане, Египте, Сирии, Венесуэле и Сенегале.

Президенту показали производственные линии, такие как линия пресса, кузова, лакокрасочные и сборочные цеха. Главный инженер рассказал детали производства, отметив, что все двигатели обязательно соответствуют стандарту Евро-5.

Компания имеет шесть производственных предприятий по всей стране. Общая мощность всех заводов составляет более одного миллиона в год. Производитель экспортирует легковые автомобили в более чем 40 стран, в основном расположенных в регионе Ближнего Востока, Африки и Восточной Европы, СНГ.

На встрече с руководством компании Минниханов рассказал о промышленном потенциале республики в части автомобилестроения. Он подчеркнул важность участия иранских производителей с учетом ухода ряда компаний с рынка России, в том числе по автокомпонентам, и обратил внимание, что республика интересна иранским партнерам в вопросах автомобилестроения в виду наличия уже подготовленного персонала и производств компонентов, сообщает пресс-служба Президента РТ.