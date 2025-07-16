Минниханов объяснил, почему использует 99-й номер в спортивном контексте

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи со спортсменами и тренерами клуба «Рубин» получил от капитана команды Олега Иванова именную футболку и объяснил, почему использует 99-й номер в вопросах, связанных со спортом.

Видео выложила в Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Олег Иванов поинтересовался, почему у Рустама Минниханова «все время 99-й номер». Раис РТ сказал, что использует его со времен занятия автогонками.

По словам Минниханова, на выбор повлиял тот факт, что этот же номер использовал знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки. «Я увидел и думаю: фартовый номер», – полушутя пояснил Раис Татарстана.

Видео: t.me/galimovatatarstan.