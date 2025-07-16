news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 16 июля 2025 15:04

Минниханов объяснил, почему использует 99-й номер в спортивном контексте

Читайте нас в
Телеграм

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи со спортсменами и тренерами клуба «Рубин» получил от капитана команды Олега Иванова именную футболку и объяснил, почему использует 99-й номер в вопросах, связанных со спортом.

Видео выложила в Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Олег Иванов поинтересовался, почему у Рустама Минниханова «все время 99-й номер». Раис РТ сказал, что использует его со времен занятия автогонками.

По словам Минниханова, на выбор повлиял тот факт, что этот же номер использовал знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки. «Я увидел и думаю: фартовый номер», – полушутя пояснил Раис Татарстана.

Видео: t.me/galimovatatarstan.

#Рустам Минниханов #фк рубин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Это уже какой-то терроризм»: казанца судят за мошенничество с платежками за ЖКУ

«Это уже какой-то терроризм»: казанца судят за мошенничество с платежками за ЖКУ

15 июля 2025
Рустам Минниханов поделился фото со встречи с одногруппниками

Рустам Минниханов поделился фото со встречи с одногруппниками

15 июля 2025