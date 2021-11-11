Минниханов обсудит с послом Аргентины активизацию торговли с Латинской Америкой

На следующей неделе Президент Татарстана Рустам Минниханов проведет встречу с послом Аргентины в России Эдуардо Антонио Зуайном. Ключевой темой беседы станет расширение экономического сотрудничества двух сторон. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«На следующей неделе запланирована встреча с чрезвычайным и полномочным послом Аргентинской республики в РФ Эдуардо Антонио Зуайном. Здесь есть наработки по товарообороту, есть интерес и с аргентинской стороны – посол прибывает в республику для того, чтобы выстраивать сотрудничество, развивать его шире», – отметила Галимова.

Она рассказала, что товарооборот двух республик составил чуть более 499 тыс. долларов. В структуре татарстано-аргентинской торговли равнозначно распределены экспорт и импорт товаров.

«Есть потенциал сотрудничества. В частности, это расширение присутствия ПАО „КАМАЗ“ и ПАО „КВЗ“ на рынках стран Латинской Америки, развитие сети сборочных производств автомобилей, тракторов, автобусов, спецтехники и вертолетов. Кроме того, это сотрудничество в области энергетики, разработка нефтяных месторождений», – рассказала Лилия Галимова.

По ее словам, другой точкой взаимовыгодного сотрудничества между двумя сторонами может стать сельское хозяйство.