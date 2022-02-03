Минниханов обсудит с Мантуровым перспективы самолета Ту-160, который производят в Казани

На этой неделе в Татарстане ожидается визит министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Вместе с Президентом Татарстана он посетит Казанский авиационный завод имени Горбунова, обсудит дальнейшие меры поддержки татарстанских предприятий. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«Запланированы переговоры между Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым по вопросам поддержки предприятий республики, а также они посетят Казанский авиационный завод имени Горбунова, где осмотрят ряд цехов и ознакомятся со спецификой работы», – отметила Галимова.

Отдельно будет затронут вопрос перспектив самолета Ту-160, который производят на казанском заводе. 12 января был выполнен первый полет новой модели.