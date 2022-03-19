Минниханов обсудит с бизнесом новые экономические условия и влияние санкций

Президент Татарстана Рустам Минниханов проведет деловую встречу с бизнес-сообществом республики. Обсуждение будет посвящено новым экономическим условиям и связанным с ними вопросам и прогнозам. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Встреча состоится 21 марта в 11.00 и соберет представителей различных областей бизнеса, которые расскажут о планах по урегулированию рисков, прогнозы и перспективы в условиях санкционного давления. Итогом встречи должны стать предложения, которые помогут развить и поддержать предпринимательскую инициативу в республике, раскрыть потенциал предприятий.

Участником встречи также станет гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич. Он презентует предпринимателям федеральные программы поддержки, реализуемых корпорацией МСП.

«Участники встречи также обсудят вопросы импортозамещения и ценообразования, формирования новых производственных цепочек, поиска логистических путей, а также возможности, которые открывают освободившиеся рынки», — уточнили в пресс-службе министерства.

Все желающие смогут увидеть встречу онлайн. Она будет доступна на YouTube, а также в официальном сообществе Фонда поддержки предпринимательства во «ВКонтакте».