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Минниханов обсудит на федеральном уровне смягчение условий промышленной ипотеки
Программа промышленной ипотеки не стала надежным инструментом поддержки предпринимателей и нуждается в корректировке параметров. В частности, необходимо увеличить лимиты кредитования. Такое мнение высказал Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с бизнес-сообществом по случаю Дня российского предпринимательства.
«Промипотека осталась декларацией. Она того эффекта, который мы ожидали, не дала. Она очень узкая и ограничена многими параметрами», — констатировал Минниханов. «Она ограничена до 500 млн рублей, возможно этот лимит нужно поднять», — добавил он.
Раис Татарстана уточнил, что поднимет этот вопрос на встрече с Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Программа промышленной ипотеки была запущена Правительством по поручению Президента Владимира Путина в 2022 году. Этот механизм должен позволить промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений, а также способствовать расширению производства, запуску перспективных проектов, созданию новых рабочих мест. Общий объем федерального финансирования программы в 2023 году превысит 1,3 млрд рублей, что позволит обеспечить льготный кредитный портфель не менее в чем 45 млрд рублей.
В Татарстане обратиться за промышленной ипотекой можно в 13 банков. Программа предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семь лет по ставке 3% годовых для технологических компаний и 5% — для иных заемщиков. Полученные средства в размере до 500 млн рублей можно направить на покупку недвижимости для промышленного производства.
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