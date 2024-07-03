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Политика 3 июля 2024 12:05

Минниханов обсудили с Генконсулом Вьетнама перспективы сотрудничества

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Минниханов обсудили с Генконсулом Вьетнама перспективы сотрудничества

Перспективные направления развития взаимного сотрудничества обсудил Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Генеральным консулом Вьетнама в Екатеринбурге* Динь Ван Донгом.

Встреча прошла в Доме Правительства РТ в рамках дружественных российско-вьетнамских отношений, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Татарстанский лидер отметил, что на своем уровне Татарстан способствует развитию деловых и гуманитарных связей.

«У Татарстана накоплен богатый опыт взаимодействия с вьетнамскими партнерами. Во Вьетнаме хорошо известна продукция предприятий КАМАЗа, Казанского вертолетного и Зеленодольского судостроительного заводов».

*В консульский округ Генконсульства Вьетнама в Екатеринбурге входит несколько регионов, в том числе Татарстан.

#Рустам Минниханов #Татарстан #вьетнам
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