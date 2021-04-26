Минниханов обсудил ход весенне-полевых работ с аграриями Арского района

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с представителями АПК Арского района. Мероприятие, главной темой которого стали весенне-полевые работы в районе, проходило рядом с селом Новый Кырлай. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

По словам главы района Ильшата Нуриева, площадь сельхозугодий в муниципалитете составляет 132,4 тыс. га, из них пашня — 122,8 тыс. га. В агропромышленном комплексе района задействованы 1863 человека. Нуриев отметил, что за год среднемесячная зарплата сотрудников повысилась на 14% — до 23,8 тыс. рублей.

«На сегодня аграрии продолжают сезонные работы: подкормку и боронование многолетних трав и озимых культур, закрытие влаги, инкрустацию семян», — рассказал он.

Под яровой сев в 2021 году было отведено 73,5 тыс. га. На сегодня посевная выполнена на 3% от плана — 2,2 тыс. га. Накоплено 67,2 кг минеральных удобрений на гектар.

Помимо этого, была затронута тема обновления парка сельхозтехники и обеспечения хозяйств горюче-смазочными материалами. Нуриев отметил, что обновление автопарка проводится ежегодно. Так, например, в 2021-м было закуплено около 10 новых единиц спецтехники для полевых работ.

Рустам Минниханов положительно оценил подготовку арских сельхозпредприятий к предстоящей посевной. Он также напомнил аграриям о соблюдении антиковидных требований Роспотребнадзора.